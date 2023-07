Montefalco, nuovo asfalto in arrivo: il punto sui lavori lungo le strade

Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori di bitumatura della strada comunale di Montefalco Bivio Gualdo-Cortignano. “Finalmente – ha commentato il sindaco di Montefalco Luigi Titta – un’importante opera di strategico collegamento per il territorio sta per essere realizzata”. Si tratta di un’opera importante per il territorio montefalchese e molto attesa dalla cittadinanza che comprende 6 chilometri di bitumatura di una strada di collegamento tra territori comunali.

“Vista l’importanza dell’opera pubblica avviata e al fine del suo mantenimento nel tempo – ha proseguito il sindaco Titta – dovranno essere soprattutto i frontisti a essere attenti nella salvaguardia da danneggiamenti dovuti alla mala gestioni delle lavorazioni dei campi”. “I controlli non mancheranno” assicura il sindaco Titta e anticipa che tale intervento consentirà di “dedicare più tempo alle manutenzioni di altre strade”.

Nel contempo, sono stati ultimati i lavori del camminamento pedonale su via Matteotti a ridosso di Camiano, un percorso di circa 200 metri che va ad aggiungersi a quelli esistenti completando sempre più il lungo tratto panoramico della ‘Ringhiera dell'Umbria’. Grazie ai fondi FSC 2014-2020, linea di azione ‘Favorire l’accessibilità da e per i nodi urbani’ interventi di rigenerazione urbana della Regione Umbria, il Comune di Montefalco ha ottenuto un importante contributo per la realizzazione di questa opera strategica. I lavori hanno compreso il consolidamento del sottofondo, la pavimentazione con materiale simile a quello usato per porta Camiano, la realizzazione di attraversamenti pedonali per collegare in sicurezza il percorso esistente lungo il parcheggio di Piazzale Morganti e quello di via Gramsci.

“Si ringrazia – ha concluso il sindaco Luigi Titta – l’Ufficio Tecnico del Comune di Montefalco per il grande lavoro svolto in questi mesi. Nel mese di settembre avvieremo altre importanti opere stradali quali la comunale Camiano-Ponte dell'Occhio e la comunale Macchie-Cortignano, inoltre ripartiranno i lavori di completamento della passerella pedonale su via Gramsci, tanto atteso dai cittadini montefalchesi: è in via di completamento, pertanto l’anello di percorso pedonale che circonda il centro storico e le mura urbiche”.