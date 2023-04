Montefalco, appuntamento con la Fiera di San Marco

Torna come tradizione il 25 aprile la Fiera di San Marco lungo la cinta muraria della città di Montefalco. Si tratta di una fiera molto partecipata, che coinvolge un grande numero di venditori ambulanti, in programma per l’intera giornata dalle 9 alle 19.

Mercoledì 25 aprile la città celebrerà anche la Festa della Liberazione. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 8.30 a Largo B. Buozzi per proseguire con la commemorazione presso le lapidi e monumenti dei caduti. La cerimonia prosegue con la Santa Messa celebrata presso la Chiesa di San Bartolomeo: l’evento commemorativo come di consueto è organizzato grazie alla collaborazione delle Associazioni combattenti e reduci di Montefalco con il presidente Giorgio Leoni. La conclusione della giornata commemorativa si svolgerà nella tarda mattinata al parco della Rimembranza. Il Sindaco e senatore Titta Luigi condividerà questo importante anniversario con tutti i cittadini e i consiglieri del consiglio comunale di Montefalco invitati a partecipare.