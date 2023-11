Messo ai domiciliari per le violenze in famiglia, continua a molestare la moglie al telefono: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un 36enne in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Spoleto.

L’uomo era stato messo ai domiciliari il mese scorso per maltrattamenti in famiglia, a seguito dell'accertamento di numerosi episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, che era stata frequentemente insultata, minacciata e, in più occasioni, percossa persino dinanzi ai figli minorenni della coppia.

I comportamenti violenti dell'uomo, derivanti dalla gelosia e da improvvisi scatti d’ira del 36enne, avevano costretto la vittima, nei casi più gravi, a trascorrere la notte al di fuori dell’abitazione familiare e a cercare rifugio presso la propria madre, nel timore di subire ulteriori aggressioni.

Nonostante fosse ai domiciliari, però, l’uomo avrebbe molestato telefonicamente la moglie, anche rivolgendole esplicite minacce di morte.

La gravità della situazione ha indotto la Procura della Repubblica di Spoleto a richiedere un aggravamento della misura cautelare dei domiciliari, trasformata in arresto in carcere.