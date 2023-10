Marsciano, via alla riqualificazione del Tabacchificio Pietromarchi

È stato firmato, in Municipio, il contratto tra il Comune di Marsciano e l’impresa Sea Spa per la riqualificazione del complesso del Tabacchificio Pietromarchi a Marsciano. Sea, Società Edile Appalti, è, infatti, l’azienda che si è aggiudicata la gara indetta dal Comune per l’appalto integrato che prevede la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione di un primo stralcio dei lavori di riqualificazione dell’edificio principale presente nel complesso del Tabacchificio Pietromarchi, per un valore complessivo di 5 milioni e mezzo di euro.

Alla stipula del contratto erano presenti il sindaco Francesca Mele, l’assessore Francesca Borzacchiello, il segretario comunale Cinzia Stefanangeli, il responsabile dell’ufficio lavori pubblici Mario Brizi insieme ad altri tecnici dell’ufficio. Per la ditta sono intervenuti il presidente Claudio Umbrico, la dirigente Sonia Umbrico e Moreno Buratta dell’ufficio amministrativo.

“Con la firma di questo contratto – afferma il sindaco Francesca Mele – siamo ad un punto di svolta fondamentale nel percorso che ci porterà a riconsegnare alla città una parte del complesso industriale del Tabacchificio completamente recuperata e funzionale a tante diverse esigenze della nostra comunità. Stiamo procedendo nel pieno rispetto della tabella di marcia definita dallo stesso Pnrr, cosa non scontata e per la quale ringrazio tutto l’Ufficio lavori pubblici del Comune. Ora, la prossima scadenza sarà la consegna dei lavori finiti entro il 30 giugno 2026”.

Intanto entro la fine del 2023 l’amministrazione, come sottolinea l’assessore Francesca Borzacchiello, intende promuovere un nuovo incontro con i cittadini per illustrare le scelte legate alla progettazione degli altri tre edifici presenti nel complesso del Tabacchificio. È stato infatti individuato lo studio professionale che si occuperà della progettazione definitiva ed esecutiva per il recupero di questi immobili, finanziata con appositi fondi ministeriali.