Marsciano, via libera anche al recupero di piazza Mazzini nel centro: ecco come cambierà

Il prossimo 14 settembre un altro recupero di una parte cruciale della città, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, prenderà il via con la consegna dei lavori alla ditta esecutrice; nei giorni a seguire si entrarà nella fase operativa l’intervento di riqualificazione di piazza Mazzini nel centro di Marsciano, la cui conclusione è prevista nel corso del primo trimestre 2024.

Finanziata con fondi del Pnrr per 275mila euro, cui si sono aggiunti ulteriori 30mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva, questa opera consiste nel sostanziale rifacimento della pavimentazione, della rete di pubblica illuminazione e dei vari sottoservizi e infrastrutture tecnologiche, a partire dall’acquedotto, dalle fognature e dalla rete elettrica e telefonica. I lavori di riqualificazione riguarderanno anche l’area carrabile di accesso alla piazza che affaccia su via Umberto I°. Durante i lavori la piazza resterà chiusa all’accesso auto. Le abitazioni e le attività che vi insistono saranno accessibili tramite corridoi e camminamenti pedonali.

“Con questa opera – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello – riusciamo a intervenire sull’ultimo spazio pubblico del centro storico, per lo più adibito a parcheggio, che non era stato oggetto di riqualificazione. Piazza Mazzini sarà completamente rinnovata, resa più

funzionale e decorosa”.