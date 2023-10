Marsciano, nuova automobile di servizio per la polizia locale

È una Dacia Duster 4x4 il nuovo mezzo entrato a far parte del parco auto del Comune di Marsciano in forza alla Polizia locale. L’entrata in servizio dell’auto è stata ufficializzata con una piccola cerimonia davanti il Municipio nella mattina di sabato 7 ottobre 2023.

Presenti il sindaco Francesca Mele, insieme al vicesindaco Andrea Pilati, agli assessori Dora Giannoni, Manuela Taglia e Patrizia Trequattrini e al consigliere comunale Giorgio Montagnoli, il parroco don Marco Pezzanera che ha benedetto il mezzo, il comandante della Polizia locale Nicoletta Broccucci insieme ad alcuni agenti.

Il nuovo veicolo andrà a prendere il posto di un vecchio mezzo destinato alla rottamazione. In questo modo viene rinnovato, anche da un punto di vista tecnologico ed ecologico, il parco auto del Comune.

“L’esigenza di rinnovare e potenziare i mezzi a disposizione della Polizia locale – sottolinea il sindaco Francesca Mele – è emersa fin dal nostro insediamento. Finalmente nel corso di quest’anno, anche grazie alla situazione più favorevole che si è determinata con il riequilibrio dei conti dell’Ente, abbiamo potuto individuare, nel bilancio, le risorse necessarie per questo investimento grazie al quale si migliorano e rendono più sicuri gli interventi operativi della polizia locale”.