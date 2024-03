Marsciano, l'annuncio del Comune: "Nuove telecamere per la videosorveglianza"

Il Comune di Marsciano annuncia con una nota il potenziamento della rete di videosorveglianza. "A partire da mercoledì 6 marzo è iniziata l’installazione nelle frazioni di nuove telecamere specifiche per la rilevazione delle targhe e quindi il monitoraggio dei transiti veicolari. Le frazioni che saranno inizialmente interessate sono Babiola, sulla strada provinciale 344, San Valentino, lungo la strada regionale 317, e la località di Papiano Stazione lungo la provinciale 375. Una quarta telecamera sarà successivamente installata lungo la strada che collega il capoluogo alla superstrada E45".

"Le telecamere nelle frazioni – spiegano il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Antognoni e il consigliere Giorgio Montagnoli – saranno operative nell’arco di un mese e vanno a monitorare importanti vie di collegamento in entrata e usciata sul territorio comunale. Questo le rende uno strumento prezioso in ottica di sicurezza e controllo del territorio, che l’amministrazione comunale mette a disposizione delle forze dell’ordine".

"Il grande lavoro fatto in questi ultimi due anni per potenziare la sicurezza sta dimostrando tutti i suoi benefici, sia sotto l’aspetto della videosorveglianza, che ha già permesso in più occasioni di individuare i responsabili di comportamenti illeciti, sia grazie al coinvolgimento attivo di associazioni, come è per l’attività di controllo svolta dall’Associazione Carabinieri, e della stessa popolazione, attraverso la partecipazione al controllo di vicinato - sottolinea il sindaco Francesca Mele - . Tutto questo, integrato con l’azione della Polizia locale e della altre Forze dell’Ordine, ha determinato un sostanziale aumento della capacità di controllo finalizzato alla sicurezza su tutto il territorio".