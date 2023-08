Marsciano, iniziati i lavori per la realizzazione della mensa a servizio del polo scolastico del quartiere di Ammeto

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria e dell’infanzia del quartiere di Ammeto a Marsciano. L’intervento è finanziato con 301.400 euro riconosciuti al Comune a seguito della partecipazione ad uno specifico bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) cui si sono aggiunti 65mila euro stanziati dall’Ente nel proprio bilancio.

I lavori sono iniziati con la rimozione della piattaforma in cemento presente sul retro della scuola. Proseguiranno con la realizzazione di una struttura monopiano, collegata al plesso scolastico tramite un percorso coperto, e comprensiva dei locali adibiti a refettorio e di quelli funzionali all’organizzazione del servizio. La struttura garantirà anche una sostanziale continuità della sala mensa con l’area verde della corte di pertinenza del plesso.

Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello “si tratta di un’opera fondamentale che garantisce una maggiore e più adeguata qualità al servizio mensa per uno dei poli scolatici più importanti del nostro territorio. Una esigenza che la direzione scolastica, come anche tante famiglie, aveva da tempo rappresentato all’Ente e che ora trova risposta nella realizzazione di questa nuova struttura”.