Marsciano, il Comune vende immobili: i beni all'asta e come fare un'offerta

Il Comune di Marsciano vende gli immobili. Asta pubblica per l'ex edificio scolastico nella frazione di Olmeto (importo a base d’asta 38.500 euro); il fabbricato ex sala ristorazione ed area pertinenziale situati nella zona industriale di Marsciano in via Carlo Faina (importo a base d’asta 216.000 euro); e l'immobile adibito ad uso mattatoio a Marsciano (importo a base d’asta 653.330 euro).

Ecco come fare un'offerta. "L’offerta, una per ciascun lotto da inserire in buste, dovrà pervenire al Comune, unitamente all’altra documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 13.00 dell’11 dicembre 2023. L’asta pubblica, che avverrà a unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato a base d’asta, si terrà il 13 dicembre alle 10 alla Residenza municipale".

E ancora: "Tutti i dettagli sui beni oggetto di alienazione e sul bando possono essere consultati sul sito del Comune di Marsciano. Per chiarimenti ed informazioni è possibile chiamare lo 0758747283. Copia del bando integrale può essere direttamente richiesta anche recandosi all’Area Patrimonio del Comune di Marsciano nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 15 alle 18".