Marsciano, i cittadini formano il primo nucleo di Controllo di Vicinato a servizio delle forze dell'ordine

Anche a Marsciano si è formato un gruppo di cittadini che daranno vita al primo nucleo di Controllo di Vicinato che sarà operativo nei prossimi giorni. Il gruppo che si è formato coinvolge una ventina di soggetti appartenenti a diverse aree del territorio, dal capoluogo alle frazioni, comprese le aree più periferiche del comune. L’attività di controllo di vicinato è uno strumento per la prevenzione della criminalità che vede la partecipazione di alcuni cittadini volontari in attività di supporto al lavoro delle Forze di polizia con la segnalazione, veloce e organizzata, di situazioni anomale che possono generare apprensione e allarme.

Chiunque voglia entrare a far parte del progetto è invitato a contattare la Polizia locale del Comune di Marsciano che fornirà tutte le indicazioni necessarie. “Questo primo gruppo che si è formato, fin da subito operativo – sottolinea a sua volta il sindaco Francesca Mele – è un importante segnale di partecipazione e attenzione della comunità a questo progetto di controllo di vicinato che l’amministrazione comunale sta coordinando e che continuerà a far crescere nel tempo. Non c’è alcun dubbio che più sicurezza voglia dire anche un maggior presidio di Forze dell’Ordine. E il lavoro che stiamo portando avanti con la realizzazione della nuova Caserma dell’Arma va proprio in questa direzione. Ma altrettanto importante è l’apporto che, ai fini della sicurezza, possono dare cittadini adeguatamente coordinati e in grado di alzare il livello di attenzione su ciò che succede intorno a loro”.