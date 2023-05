Marcia per la Pace Perugia-Assisi, le modifiche alla viabilità a Bastia Umbra

Torna la “Marcia per la Pace Perugia-Assisi”. Appuntamento domenica 21 maggio con partenza alle 9 da Perugia. "Per consentirne il passaggio nel territorio comunale di Bastia Umbra, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare delle strade che interessano ed intersecano il percorso della marcia a partire dal confine con il Comune di Perugia, nella frazione di Ospedalicchio, fino a via Roma al confine con il Comune di Assisi", scrive il comune di Bastia.

Ecco le modifiche. "Dalle 10 di domenica 21 maggio fino al termine della manifestazione - prosegue la nota - sarà istituita la chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie e tutte le relative traverse che in esse si immettono: via Don Fulvio Scialba, via Mario Poletti, viale del Popolo, via Bastiola, via Firenze, piazza G. Mazzini, via Roma (fino al confine con il Comune di Assisi). Per consentire inoltre il regolare svolgimento della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 08.00 alle ore 16.00 sulle seguenti vie: via Firenze sul lato destro nel tratto compreso tra via delle Officine e via del Conservificio, piazza G. Mazzini nel tratto compreso tra via G.Garibaldi e via Roma, via Roma nel tratto compreso tra piazza G. Mazzini e via Vittorio Veneto".