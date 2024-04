Maltratta la madre e le estorce denaro per restiturle la borsa: allontanato da casa e con braccialetto elettronico

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno notificato ed eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti di un 27enne indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

L'uomo il 14 marzo, dopo essersi impossessato con violenza della borsa della madre, l'ha costretta con minacce a farsi consegnare la somma di 100 euro per restiturgliela. La donna, nel corso della lite, aveva anche riportato lesioni personali e una frattura della costola, giudicata guaribile in 25 giorni.

La condotta dell'uomo ha ingenerato uno stato di ansia e paura che hanno indotto la vittima a denunciare l'accaduto alla Polizia di Stato. Il giudice ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine alla gravità dei fatti ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri e divieto di comunicare con la stessa. Il giudice ha disposto anche l'applicazione del braccialetto elettronico.