Allontanato da casa e con il divieto di dimora in Umbria, continua a molestare la ex: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, uno spoletino di 40 anni per ripetute violazioni al divieto di avvicinamento alla ex conigue e dell’allontanamento dalla casa familiare.

Il provvedimento è stato deciso a seguito di una serie di condotte e di maltrattamenti ripetuti nel tempo posti in essere dall’uomo nei confronti della coniuge convivente, 38enne, che hanno indotto la donna a denunciare e consentire l’applicazione di provvedimenti cautelari a carico dell’autore.

Le iniziali disposizioni sono risultate essere inefficaci in quanto il soggetto era stato successivamente raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari e dal divieto di dimora in Umbria. La donna, per anni, ha dovuto sopportare una serie di condotte offensive, minacciose ed estremamente violente, che hanno inciso notevolmente sulla sua estrema fragilità e comprensibile incapacità di tutelare la propria incolumità psicofisica.

Il protrarsi dei comportamenti aggressivi ad opera del 40enne hanno portato alla richiesta da parte della Procura della Repubblica di Terni di chiedere quest’ultima misura cautelare restrittiva.