Assisi, il figlio vuole riprendere le sue cose, il padre non lo fa entrare in casa

Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti presso un’abitazione a Santa Maria degli Angeli per una lite in famiglia.

A chiamare la Polizia un uomo che ha raccontato di essersi presentato a casa del padre per recuperare degli oggetti personali, ma il genitore non lo ha fatto entrare. Tra i due i rapporti familiari risultano molto tesi a causa di un contenzioso sulla successione ereditaria e per la gestione della vita domestica.

Gli agenti, riportata la calma tra le parti, hanno verificato l’eventuale possesso di armi da parte dei contendenti, approfondimenti che hanno avuto esito negativo e poi hanno assistito il richiedente mentre riprendeva possesso dei propri effetti personali.