Spoleto, litiga con la moglie che sta cucinando: interviene la Polizia

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti per una lite in famiglia in un appartamento in città.

Giunti sul posto, gli operatori, hanno preso contatti con il richiedente, il quale, sentito in merito all’accaduto, ha raccontato che, ultimamente, i rapporti con la moglie si erano fatti sempre più tesi a causa di alcuni problemi economici.

Ha poi raccontato che quel pomeriggio, dopo l’ennesima lite, la discussione era degenerata e la donna, intenta a cucinare, con un coltello in mano, l’aveva invitato ad allontanarsi dall’abitazione. A quel punto, allarmato, aveva chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Gli agenti, constatato che non vi erano state né minacce né contatti fisici tra le parti, hanno verificato l’eventuale possesso di armi da parte dei contendenti, approfondimenti che hanno avuto esito negativo.