Il liceo Jacopone da Todi sbaraglia la concorrenza e si aggiudica le regionali dei Campionati del Patrimonio

Il liceo “Jacopone da Todi” ha vinto per la quarta volta la fase interregionale dei “Campionati del Patrimonio”, promossi dall’associazione nazionale insegnanti storia dell’arte (Anisa) e dal Ministero, e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado “per la valorizzazione della loro formazione culturale rispetto alla straordinaria ricchezza e varietà delle testimonianze storico-artistiche, monumentali, architettoniche e paesaggistiche disseminate sul territorio italiano”. Il liceo Jacopone ha anche vinto una volta la fase nazionale nel 2021.

Quest’anno lo Jacopone, insieme con il Liceo Scientifico Galilei e l’Istituto Tecnico Ciufelli-Einaudi, era inserito nell’accorpamento interregionale con l’Emilia Romagna. Il tema affrontato dagli studenti e dalle studentesse era “Da Torino a Siracusa: viaggio attraverso l’architettura barocca”. I componenti della squadra sono gli studenti Anastasia Celentano e Arianna Mattelli della Classe 5 AC e Mattia Marinacci della Classe 3 BL, “ai quali vanno complimenti vivissimi per la loro serietà e dedizione nello studio e disponibilità per la partecipazione ai numerosi incontri di preparazione” scrive la dirigente scolastica Maria Rita Marconi nella circolare che comunica la vittoria. “Grande soddisfazione per questo risultato viene espressa da tutte le docenti che con competenza e passione hanno brillantemente ‘allenato’ la squadra: Elena Pottini e Cinzia Cardinali” conclude la circolare.

Adesso la squadra dello Jacopone si preparerà per la fase nazionale prevista nei primi giorni di maggio a Roma.