Investito tra Spoleto e San Giovanni di Baiano, 25enne soccorso da 118 e Polizia

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti lungo la Strada Regionale 418 dove gli operatori del 118 avevano segnalato la presenza di una persona riversa a terra sul lato della carreggiata.

Un cittadino aveva poco prima segnalato al soccorso sanitario la presenza dell'uomo, in prossimità del guardrail. Sceso dall’auto per verificare le sue condizioni di salute, aveva appurato che lo straniero di 25 anni presentava una ferita alla testa e si trovava in stato di confusionale.

La vittima ha poi riferito agli agenti di essere stato investito da un’auto in transito mentre camminava in direzione di San Giovanni di Baiano.

L’uomo è stato quindi condotto presso l’ospedale di Spoleto dove è stato ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.

Sono in corso le attività di indagine della Polizia di Stato finalizzate a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad individuare l’autore.