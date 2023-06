Inseguimento a tutta velocità, sperona due auto e si ribalta

Viaggiava ad alta velocità lungo via Di Vittorio, la strada che porta da Ellera a Corciano. Poco dopo l'incrocio per la Conca del Sole, la vettura condotta da un uomo ha speronato un'altra vettura che procedeva in direzione opposta e una vettura di servizio dell'Usl Umbria 1, prima di perdere il controllo e ribaltarsi sul ciglio della strada, dopo una curva. A quanto è stato possibile apprendere, l'auto era in fuga dalla polizia. Così raccontano numerosi testimoni attirati proprio dai rumori delle sirene. Il conducente sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Non sono chiare al momento le ragioni della fuga. A quanto si apprende, il conducente dell'auto poi ribaltatasi avrebbe cercato di eludere i controlli di polizia, allontanandosi a tutta velocità alla vista di una volante.

Feriti, ma in maniera lieve, gli occupanti delle altre vetture coinvolte. La ragazza che era alla guida del veicolo preso quasi frontalmente dall'auto in fuga, ha riportato alcune escoriazioni ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Le indagini sono in corso.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi.