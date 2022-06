Ambiente, 100mila chili di rifiuti recuperati dai carabinieri forestali: 15 denunce e multe per 48mila euro

Centomila chili di rifiuti abbandonati recuperati, 15 persone denunciate e multe per 48mila euro. È il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri forestali della stazione di Campello sul Clitunno nel 2021 e in questa prima parte di 2022.

Il territorio di competenza comprende Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo, in questa parte di Umbria sono stati individuati quindici autori del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali sul suolo, ma anche per averli bruciati abusivamente, o per aver violato le autorizzazioni per la gestione di rifiuti. I titolari di imprese, e in alcuni casi anche dipendenti, sono accusati di aver abbandonato nell’ambiente rifiuti di ogni genere provenienti dalle attività di impresa come scarti metallici di diversa origine, residui plastici, frantumi da demolizioni e costruzioni edili, rifiuti dal recupero di carta da riciclare, effluenti zootecnici, residui vegetali, imballaggi misti, rifiuti provenienti dallo svuotamento di cantine e simile.

Concluse le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, i soggetti segnalati all’autorità giudiziaria competente, sono stati ammessi al pagamento della sanzione di 6.500 euro che ha consentito loro di estinguere il reato. Per gli altri che non hanno rispettato le prescrizioni impartite oppure le hanno rispettate ma non hanno proceduto al pagamento della sanzione il procedimento penale proseguirà