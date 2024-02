Infastidisce e si azzuffa con i clienti di un bar, daspo per un 47enne

Daspo Willy nei confronti di un 47enne.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei fatti avvenuti lo scorso settembre in un esercizio pubblico di Foligno. Nella circostanza il cittadino straniero, in escandescenza, aveva insultato e molestato più volte gli avventori dell’esercizio, percuotendo alcuni clienti e, con l’utilizzo di un’asta in ferro, danneggiando le suppellettili del locale.

Sul posto erano intervenuti gli agenti del Commissariato di Foligno che, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, avevano identificato l’uomo, poi deferito alla Procura della Repubblica di Spoleto e segnalato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il questore di Perugia, Fausto Lamparelli, esaminati gli atti, in considerazione delle modalità con cui si era svolto il fatto e l’allarme sociale creato tra i clienti del locale, ritenendo la condotta tenuta dall’uomo tale da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di tutelare i cittadini che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare il ripetersi di episodi analoghi, ha adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del Daspo Willy.

Al destinatario della misura, per la durata di due anni, sarà vietato l’accesso al pubblico esercizio, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso.