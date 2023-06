Auto bloccata in un tratto di strada pericolosa, intervento della Polizia

Un automobilista è rimasto bloccato con la vettura mentre percorreva la Strada Provinciale 460, in prossimità del tratto tra Roselli e Montemartano.

Il veicolo è stato notato da alcuni automobilisti che, anche in considerazione della pericolosità della posizione e della scarsa visibilità, preoccupati per l’incolumità del conducente e per la sicurezza degli automobilisti in transito, hanno allertato la Sala Operativa della Polizia di Stato che ha inviato immediatamente una pattuglia del Commissariato di Spoleto.

Gli agenti hanno segnalato il veicolo e rallentato il traffico in sicurezza. Hanno poi preso contatti con il conducente e contattato il soccorso stradale, sopraggiunto poco dopo. Gli operatori hanno quindi gestito la viabilità fino alla rimozione del veicolo e successivamente hanno provveduto a ripristinare l’ordinaria circolazione.