In massa sul bus senza biglietto, per le multe deve arrivare la polizia

Caos alla stazione dell'autobus. Un tentartivo di massa di viaggiare senza biglietto che ha, di fatto, paralizzato la linea di trasporto. Con i controllori che non riuscivano a verificare i passeggeri irregolari e con questi che facevano di tutto per evirare di essere controllati o identificati, arrivando a diventare molesti Finché al capolinea di via Martiri della Resistenza, a Spoleto, non è intervenuta la polizia.

Gli agenti del commissariato era impegnati con gli uomini del reaprto prevenzione crimine nei controlli di Borghi sicuri per prevenire e contrastare i reati predatori, le truffe agli anziani, l’immigrazione clandestina, i furti e lo spaccio di stupefacenti. Una volta arrivati al capolinea, gli agenti hanno riportatro la calma e permesso ai controllori di accertare le violazioni e multare i passeggeri senza biglietto.



L'attività di monitoraggio nel suo complesso ha interessato il centro storico per poi estendersi in periferia e nei giardini di piazza Vittoria, al fine di scongiurare la presenza di persone dedite allo spaccio e alla prostituzione.

Durante il servizio, sono stati effettuati 4 posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, con finalità preventive e di deterrenza rispetto al compimento dei reati in genere.



All’esito dell’attività, protrattasi per tutto il pomeriggio, gli agenti hanno identificato 74 persone – tra cui alcune con precedenti di polizia - e sottoposto a controllo 35 autovetture.



Il personale ha anche proceduto ad effettuare delle verifiche di natura amministrativa nei confronti di 4 esercizi commerciali al fine di verificare il rispetto delle normative previste dal Tulps, tra cui quelle relative alla somministrazione degli alimenti e delle bevande e quelle inerenti all’installazione delle slot machine.