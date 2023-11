Magione, completato l'impianto fotovoltaico della sede di Tsa

Completato l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico della sede di Magione della Tsa Trasimeno servizi ambientali.

Con l'installazione di ulteriori 60 moduli, per una superficie di 120 metri quadrati, all'attuale produzione di 40mila kw di punta, si aggiungono ulteriori 24mila kw con cui la sede, che ospita anche la direzione dell'azienda, diventerà completamente autonoma con la possibilità di immettere in rete la produzione in eccesso. In questo modo, l'azienda potrà conseguire sia un risparmio economico che ottimizzare ulteriormente l'investimento sostenuto.

"Si tratta di un'ulteriore tappa del percorso che abbiamo intrapreso nella direzione della sostenibilità e della razionalizzazione delle spese dell'azienda. Economia circolare, sostenibilità, riuso per noi sono obiettivi da perseguire concretamente con piccole e grandi azioni come questa che segue di poco l'impianto realizzato nella sede di Pineta di Castiglione del Lago" ha commentato il presidente di Tsa, Cristian Betti.