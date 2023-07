Il Gotha dello sport Csi ha scelto Perugia e Corciano per le finali scudetto: 40 squadre per 5 titoli

Perugia 10 luglio 2023 - Un’estate nel segno del Centro Sportivo Italiano per l’Umbria, in particolare per Perugia e Corciano, sedi designate per le finali scudetto arancioblu. Calcio a 5, pallacanestro e attività paralimpiche sono le discipline che negli impianti della provincia, si giocheranno il round finale della stagione sportiva. Con il patrocinio dell’ Assemblea Legislativa e della Giunta Regione Umbria, la Provincia di Perugia, i Comuni di Perugia e Corciano, i Campionati Nazionali riservati alle formazioni ciessine delle categorie Open e Top Junior. Immancabile il patrocinio anche del CONI Umbria e del CIP Umbria a suggellare la sempre attiva collaborazione con l’associazione arancioblu.

Dal 12 al 16 luglio, nel “cuore verde d’Italia”, negli impianti dislocati fra Perugia e Corciano, sono in palio i 4 scudetti del calcio a 5 maschile e femminile e di basket, categorie Open e Top Junior. Attese in Umbria 21 compagini di calcio a 5 Open, 10 di basket Open e 4 Top Junior. 6 le squadre per il calcio a 5 Plus e SuperPlus e 4 invece le compagini del Baskin impegnati nelle attività paralimpiche.

Per il Comitato territoriale di Perugia un’occasione immancabile dopo aver partecipato alla proposta portata sino in seno ai tavoli nazionali che ha modificato l’accesso alle finali: un cambiamento che consente a tutte le rappresentanze delle regioni italiane di vivere questi momenti di sport entusiasmanti e gioiosi, a tanti atleti di tutta Italia di condividere i valori e lo spirito del CSI. La fase sperimentale di quest’anno ha portato anche ad una divisione delle varie discipline per fare in modo che queste manifestazioni si svolgano in più parti del territorio nazionale.

L’augurio del Comitato CSI di Perugia è che i tanti atleti e lo staff possano godere anche della rinomata ospitalità umbra con la sua gastronomia e le sue attrazioni turistiche. Le delegazioni inoltre troveranno uno dei momenti più entusiasmanti dell’anno per la nostra regione: la celebre Umbria Jazz nella speciale edizione dei suoi 50 anni.

“Il Comune è onorato di poter ospitare un evento nazionale di tale portata" ha deto Francesco Cocilovo - Assessore Comune di Corciano con deleghe ai rapporti con le Associazioni, Sport e Protezione Civile - Fin da subito abbiamo messo a disposizione le nostre strutture per queste giornate di sport. Il valore aggiunto delle finali nazionali, oltre alla diffusione di una sana cultura sportiva, è quello di consentire ai partecipanti, e già sappiamo che saranno moltissimi, di poter visitare e in ogni caso iniziare a conoscere il nostro territorio e quanto può offrire”.