Spello, guida senza patente e si spaccia per il fratello: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Spello hanno denunciato un 47enne italiano per falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.

I militari si sono imbattuti in un’autovettura che, a circa 100 metri dalla pattuglia, si è fermata nel tentativo di fare inversione di marcia. Un altro equipaggio, che stava percorrendo la stessa direzione, ha fermato l’auto e sottoposto a controllo il soggetto, il quale ha riferito di aver dimenticato a casa la patente, fornendo a voce le proprie generalità ai militari. Dalla banca dati delle patenti, però, emergeva una differenza tra la foto del documento di guida e il conducente.

L'uomo aveva fornito le generalità del fratello e l’auto con la quale stava circolando era sprovvista di copertura assicurativa. Quanto alla patente gli era stata revocata dalla Prefettura.

Da qui la denuncia per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità e una multa per la guida senza patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.