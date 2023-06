Spoleto, beccato alla guida con la patente revocata: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno fermato lungo la via Flaminia un automobilista per l'andatura pericolosa su strada. Fermato l'uomo ha detto agli agenti di avere fretta in quanto stava portando all'ospedale di Spoleto la propria compagna, seduta sul lato passeggero, che aveva accusato un malore.

Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale del 118 per verificare lo stato di salute della giovane, una italiana di 22 anni, e accompagnarla presso il nosocomio.

Mentre i sanitari si occupavano della ragazza, gli agenti delle Volanti del Commissariato hanno avviato gli accertamenti nei confronti del conducente e del veicolo da lui condotto che hanno avuto esito positivo. Infatti, l’uomo, identificato come uno straniero di 35 anni, con numerosi precedenti di polizia, un avviso orale emesso dal Questore con la prescrizione del divieto di ritorno presso il comune di Foligno.

Dalle ulteriori verifiche, inoltre, si è constatato che il 35enne si trovava alla guida con una patente revocata dal Ministero dell’Interno nel 2009.

L'uomo è stato denunciato perché sottoposto ad una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, è stato fermato alla guida di una autovettura nonostante la patente revocata. Il veicolo, invece, è stato riaffidato alla legittima proprietaria.