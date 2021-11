Gubbio, foto-trappole e task-force su tutto il territorio: 76 multe dall'inizio dell'anno. "Furbetti che vengono da fuori"

"41 comportamenti scorretti, per un totale di 76 multe comminate da gennaio fino ad oggi”: lo ha affermato vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessia Tasso alla conferenza stampa di presentazione delle attività delle fototrappole installate per monitorare gli errati conferimenti o l’abbandono improprio dei rifiuti. “Possiamo contare – ha detto – su tre modalità di controllo. Le guardie ecologiche di Gesenu, innanzitutto, che effettuano di persona le verifiche e che da gennaio ad oggi hanno trovato 19 irregolarità.

Ci sono poi i nostri agenti della Polizia Municipale, che hanno registrato 16 infrazioni, e infine le fototrappole, un sistema di controllo che viene spostato periodicamente, così da coprire tutto il territorio e da massimizzare l’efficacia, che ci ha permesso di rilevare 41 comportamenti scorretti, per un totale di 76 multe comminate da gennaio fino ad oggi”. In particolare, le fototrappole hanno fatto rilevare errati conferimenti o abbandono dei rifiuti nelle zone di San Vittorino, Semonte, del Bottaccione, di Pieve d’Agnano e di Camporeggiano. Nella maggior parte dei casi non sono i residenti delle zone interessate ad essere sorpresi a conferire irregolarmente i rifiuti, ma cittadini per i quali è attivo il porta a porta.

“Per questo – ha sottolineato l’assessore Tasso – non ci stancheremo mai di ripetere che esiste un servizio di Gesenu per il ritiro dei rifiuti ingombranti, non esiste ragione per la quale frigoriferi, materassi o altri tipi di rifiuti debbano continuare ad essere abbandonati”. "Una forma di controllo e di presidio necessaria non solo per rendere sempre più decorosa ed efficace la raccolta differenziata, ma anche come restituzione morale per chi si comporta in maniera rispettosa, e si tratta della maggior parte dei cittadini”: ha concluso sindaco di Gubbio Filippo Stirati presente alla conferenza stampa di presentazione delle attività delle fototrappole.