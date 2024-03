Gualdo, Pennoni conferma la candidatura: al via il comitato e il programma. "Per la rinascita liberiamoci dai partiti"

"Dopo 3 settimane di riflessione, colloqui ed incontri, anche con gli esponenti della politica gualdese, constatato che l'attuale scenario partitico sembra solo interessato a mettere la bandierina sul Comune piuttosto che fare il vero interesse dei cittadini, ho deciso di confermare la mia candidatura a Sindaco della nostra città". L'imprenditore gualdese Gianluca Pennoni non lascia come in molti annunciavano. E neanche confluirà in nessuna delle liste civiche che racchiudono i partiti tradizionali di centrodestra e centrosinistra. Gianluca Pennoni ha deciso, come unico vero civico al momento, di partecipare alle elezioni amministrative di Gualdo Tadino proprio in contrapposizione ai partiti che accusa di far parte della crisi strutturale che sta investendo la città da oltre un decennio. Il suo slogan sarà: per una vera rinascita liberiamoci dai partiti. Il nome del movimento/lista civica sarà RINASCITA ed i colori "sociali" saranno scritta gialla in campo Verde/Azzurro, a simboleggiare i tesori naturali: le montagne e le risorse di aria ed acqua

"Il mio obiettivo è la tutela e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la valorizzazione del nostro territorio e la promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza di imprenditore, la mia passione e la mia energia per cercare di portare avanti un progetto concreto per la nostra città. Mi candido per essere al servizio dei cittadini e non dei partiti. Come già anticipato si apre ora la parte operativa con la costituzione di un comitato elettorale al

quale tutti potranno aderire liberamente perchè la proposta è dedicata a tutti i cittadini di ogni età ed orientamento, in quanto svincolata da qualsiasi forza politica presente e passata ed è dedicata a tutti quelli che vogliono davvero far "RINASCERE" la città, ma in particolare ai giovani che possono essere il vero motore del cambiamento, che è indispensabile per loro ed per il futuro dei loro figli". Numero di Cellulare 3513306102 == Whatsapp e Facebook saranno attivi da sabato 9 marzo. Il primo step è fissato per il 20 marzo per il riscontro delle adesioni e successiva convocazione degli interessati per la formalizzazione della partecipazione. Verrà altresì aperta una sede operativa nella quale riunirsi per gli incontri programmatici.

I punti base del programma da sviluppare saranno i seguenti

Diventare attrattivi per imprese, privati e turismo valorizzando il territorio e le risorse naturali; sviluppo economico con la creazione di posti di lavoro; incentivi fiscali ed agevolazioni per chi investe in attività produttive, commerciali, artigianali, ecc.; eliminazione dei conflitti interni al comune inerenti la gestione del territorio e delle risorse naturali in modo da consentire gli investimenti necessari alla Rinascita della città nell'interesse di tutti i gualdesi; apertura di un ufficio destinato all'analisi di tutti bandi regionali, nazionali ed europei che possano dare contributi a fondo perduto e/o a tassi agevolati con informativa a disposizione di tutti cittadini/imprese con la disponibilità alla collaborazione per la redazione dei relativi progetti e documentazione; realizzazione infrastrutture pubbliche e private volte al miglioramento della viabilità e mobilità

locale ma anche montana.

Collaborazione con i comuni limitrofi per un programma di sviluppo condiviso; riqualificazione delle aree industriali, periferie e frazioni; rilancio dello sport di ogni ordine e grado mediante la ristrutturazione degli impianti sportivi; totale adesione al progetto di valorizzazione dell'ex ospedale al calai approvato recentemente dalla regione; Incarico a primario studio di agronomia per la verifica delle condizioni locali per l’impianto di vigneti per la produzione di vino, nonché verifica dell'esistenza di contributi europei destinati alla realizzazione di cantine e/o frantoi; studio di fattibilità di un progetto pubblico-privato per la realizzazione di un impianto di produzione dell'idrogeno, in quanto l’idrogeno è considerato il carburante del futuro.

Sostenibilità ambientale dicendo no al parco eolico così come recentemente proposto ma valutazione di soluzioni alternative; definizione di un percorso turistico virtuoso che comprenda le 3 sorgenti, le stalle delle 4 porte, - promozione dell’inclusione sociale ed il sostegno alle classi più deboli, compresi gli immigrati.

L'appello ai cittadini

"Sarò aperto a ricevere suggerimenti e proposte da parte di tutti al fine di creare un programma completo e rappresentativo delle esigenze della città. Lavorando insieme possiamo garantire un futuro migliore per tutta la comunità. Verrà altresì aperta una sede operativa nella quale riunirsi per gli incontri programmatici, resta inteso che l'iscrizione sarà sempre possibile in ogni momento fino al giorno delle elezioni Spero di poter contare sul vostro sostegno e sulla vostra fiducia, insieme possiamo fare la differenza per il bene di Gualdo": ha concluso Pennoni.