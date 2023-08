Gualdo Tadino, istituito il primo Nido per bambini con almeno 24 mesi: gli obiettivi e le novità. "Avviamento alla scuola materna"

Nei locali della Scuola dell’Infanzia Centro di Gualdo Tadino verrà attivata, a partire dall’anno scolastico 2023/24, una Sezione Primavera che accoglierà i bambini a partire dai 24 mesi di età. E questo grazie alla convenzione per il sistema integrato 0-6 tra l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino e il Nido 101 coccole. "Il servizio offre alle famiglie e ai bambini la possibilità di approcciarsi gradualmente alla scuola dell’infanzia, in un ambiente ricco di stimoli e di proposte educative e in uno spazio ampio e calibrato, nella massima sicurezza, per attività strutturate, rivolte sia a gruppi omogenei che eterogenei": così si evince nalla convenzione firmata.

Gli obiettivi sono quelli di creare un sistema di continuità negli apprendimenti della prima infanzia, favorire occasioni di relazione e scambio nella realizzazione di laboratori didattici integrati, potenziare gli stimoli reciproci della peer education e offrire un servizio qualificato nella valorizzazione del potenziale cognitivo e di apprendimento dei bambini in età prescolare. Come ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica l’inserimento precoce del bambino nei servizi della prima infanzia favorisce lo sviluppo infantile nella direzione dei 5 campi di esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole; immagini suoni e colori; la conoscenza del mondo).

“La convenzione tra scuola dell’infanzia e nido è il primo coronamento di un percorso di continuità attivato nell’anno scolastico 2022/23 sia con il nido comunale Peter Pan che con il nido privato 101 coccole”, dice la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino Angela Codignoni, che continua: “Siamo convinti che la possibilità dell’esposizione precoce dei bambini a stimoli di relazione, educazione e formazione rappresenti una conquista di civiltà e siamo ancor più convinti che occorra farlo in un ambiente di apprendimento qualificato in cui una robusta visione pedagogica alimenti una didattica che garantisca un processo di crescita armonico e pienamente efficace. Per questo puntiamo sull’integrazione tra le fasce di età e sulla continuità educativa dello 0-6 e di tutto il primo ciclo”.