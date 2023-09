Gualdo Tadino, è caos traffico davanti alle scuole medie. Forza Italia alla Giunta: "Situazione insostenibile"

E' caos traffico davanti alla scuola secondaria di primo grado (le ex medie) a Gualdo Tadino? Secondo molte famiglie non ci sono dubbi: sì. Ed è per questo che hanno contattato i consiglieri comunali di Forza Italia, Fabio Viventi e Silvia Minelli, oltre che il coordinatore Gianni Frillici sia per denunciare lo stato delle cose che per chiedere un approfondimento a livello amministrativo per trovare una soluzione. Gli esponenti di Forza Italia con una mozione hanno chiesto "all’Amministrazione e al Presidente della Commissione competente la convocazione della stessa, alla presenza di tutte le parti interessate, (Amministrazione, scuola, polizia municipale), per cercare di trovare tutte le possibili soluzioni necessarie a poter risolvere il problema".

"E’ ormai da diverso tempo che accompagnare i ragazzi, in particolar modo, alla scuola secondaria di primo grado diventa un’impresa ardua; con un aggravio della situazione il giovedì, visto che nella piazza di fronte alla scuola c’è anche il mercato" si legge nel documento politico "Incolonnamenti di auto presenti in tutte le vie di accesso che vedono spesso genitori ed alunni costretti a parcheggiare distanti dall’istituto, anche nelle giornate piovose, con

notevoli difficoltà e disagi per tutti. E questa situazione, purtroppo, si ripresenta puntuale anche in questi primi giorni di inizio del nuovo anno scolastico. Oltretutto nell’Istituto, da tempo, vi è anche la compresenza della scuola primaria D. Tittarelli, in quanto il plesso dove normalmente si trova è soggetto a lavori: il caos che si verifica all’ingresso e all’uscita della scuola è ancora maggiore. Per non dimenticare che traffico e code si verificano anche presso l’Istituto Casimiri".

Secondo i consiglieri comunali per "il problema della viabilità che abbiamo appena descritto, diventa anche un problema di carattere generale, nel senso che non riguarda solo quei cittadini che si vedono direttamente coinvolti: pensate se nel momento clou dovesse passare un mezzo di soccorso, come riuscirebbe a transitare?".