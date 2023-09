Giornata Internazionale dell’Aria Pulita per i Cieli Blu, chiusura in grande stile con l'astronauta Nespoli

Si è chiusa ad Afrile di Foligno la “Giornata Internazionale dell’Aria Pulita per i Cieli Blu”, iniziativa di natura tecnico-scientifica e culturale, inerente la qualità dell’aria e gli effetti del verde urbano e del verde boschivo, organizzata dalla Comunanza Agraria di Afrile, dall’Assemblea della Montagna in collaborazione con il Laboratorio di Scienze Sperimentali e Legambiente di Foligno.

Ad intervenire alla manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Perugia, è stato il consigliere provinciale David Fantauzzi spiegando che “le istituzioni devono occuparsi di questi argomenti essenziali per la vita dell’uomo sulla terra”.

Ospite d’eccezione l’astronauta Paolo Nespoli, che il cielo l’ha visto per più di 300 giorni dallo spazio e, nonostante questo, arriva gentile e sorridente ad Afrile, piccola frazione montana del comune di Foligno a più di 800 s.l.m., dove ai poveri mortali sembra di toccare il cielo con un dito. Con la massima disponibilità e spontaneità Nespoli racconta la sua vita di astronauta definendosi: “metalmeccanico dello spazio”.

“Nelle missioni in orbita nello spazio si eseguono esperimenti in assenza di gravità che altri hanno studiato per noi, lavoriamo con tecnologie innovative. Durante le ore di libertà c’è tempo per fare le foto ad un mondo che, sulla navicella, va ad 8 km al secondo: New York, Londra la Patagonia, il deserto e tanto altro”.

Così Nespoli mostra un video di foto (lui ne ha scattate 26mila) che lascia tutti a bocca aperta. Il risultato sono 40 minuti di silenzio, attenzione e stupore che solo un documentario dal vivo può dare.

A seguire gli interventi di Massei Gianluca, dirigente di Arpa Umbria che ha presentato i dati di qualità dell’aria sul territorio di Foligno. A parlare degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute è stato Piero Tili, pneumologo dell’ospedale di Foligno, mentre Rodolfo Picchio dell’UniTuscia Viterbo si è occupato dell’apporto del verde e dei boschi alla qualità dell’aria.

La “Giornata Internazionale dell’Aria Pulita per i Cieli Blu” si è tenuta in collaborazione di Lega Ambiente Foligno che ha ricordato, attraverso un opuscolo, le buone pratiche individuali da seguire in favore dell’aria pulita: Prediligere i piedi e la bicicletta, i mezzi pubblici, il riscaldamento di ultima generazione, curare e proteggere gli spazi verdi nelle città, ridurre il consumo di energia, evitare di bruciare all’aperto potature.