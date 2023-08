Gualdo Tadino, aspettando i Giochi de le Porte: le prove ufficiali salgono a 3 e sarà subito spettacolo (e più sicurezza)

A 24 ore dall'inizio di Settembre a Gualdo Tadino si sente già forte il profumo dei Giochi de le Porte, il Palio e la rievocazione storica del 1400, che mettre in mostre oltre 1200 vestiti, tamburini e la spettacolare gara con l'asino a carretto e a pelo. E a proposito delle corse - gli altri due giochi sono arco storico e fionda - l'Ente Giochi ha annunciato grandi novità per le prove ufficiali che per la prima volta passano da una (quella del pranzo del portaiolo) a tre, ovvere tutte e tre le prime domeniche di settembre.

"Per il 2023 e per i prossimi anni, l’Ente Giochi de le Porte, unitamente alla federazione Fitetrec Ante e al Comune di Gualdo Tadino, al fine di dare più occasioni per saggiare il percorso nelle condizioni di gara e con il massimo della sicurezza, ha deciso di introdurre altre due domeniche di prove.

Questa variazione è stata apprezzata dalle Porte, i cui fantini, aurighi e frenatori, oltre che ovviamente i somari delle quattro scuderie, anziché una, avranno tre domeniche per testare il percorso in assetto gara, certificato dagli organi competenti. Verrà infatti stesa la sabbia lungo l’anello del centro storico e disposti i nuovi materassi di protezione al posto delle balle di paglia, strutture che garantiranno maggiore sicurezza".

Anche la sabbia sarà diversa rispetto a quella utilizzata negli anni scorsi. Da quest’anno sull’anello verrà stesa sabbia silicea, che, in caso di pioggia, ha una capacità drenante nettamente superiore alla precedente. Le prove si terranno nelle domeniche 3, 10 e 17 settembre con inizio alle ore 14,30. Al termine delle prove del 10 settembre, presso la Chiesa Monumentale di San Francesco, verrà presentato il Palio dei Giochi de le Porte 2023.

“E’ stato uno sforzo notevole sia sotto il profilo economico che organizzativo quello di Ente, Comune e Fitetrec-Ante, ma lo abbiamo ritenuto necessario per offrire altre due domeniche di prove, così da permettere alle Porte di avere più occasioni per fare le proprie valutazioni, e ai portaioli e ai turisti di poter assistere a uno spettacolo sempre molto affascinante”: ha concluso il presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Claudio Zeni.