Spello, furto di rame al Santuario Madonna della Spella

I ladri hanno rubato le grondaie di rame del Santuario della Madonna della Spella.

"Apprendiamo con grande rammarico la notizia del furto dei canali di gronda e dei discendenti in rame avvenuto nei giorni scorsi nel Santuario Madonna della Spella, un luogo particolarmente caro e significativo per tutta la comunità" scrive il sindaco Landrini precisando che "si tratta di gesto deplorevole che oltre ad arrecare un grave danno al patrimonio comunale – conclude il sindaco Landrini – colpisce un luogo sacro e le associazioni di volontariato che proprio in questo posto prestano il loro prezioso contributo in attività di valorizzazione e promozione dell’ambiente e del paesaggio a beneficio di tutti i cittadini.

L’immobile, di proprietà comunale, si compone della chiesa e dei locali annessi adibiti a rifugio escursionistico gestiti dal CAI, che prontamente ha denunciato l’accaduto alla stazione dei Carabinieri di Spello.