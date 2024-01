Colpo con spaccata in gioielleria a Spoleto, uno degli orogoli di lusso rubati rispunta in Austria

Uno degli orologi rubati a Spoleto il 31 ottobre da una gioielleria sarebbe ricomparso in Austria, al polso di un ignaro acquirente che lo avrebbe preso su internet.

L’incauto acquirente si sarebbe presentato in un negozio specializzato per controllore l’orologio, si tratterebbe di un Rolex, e subito è scattato l’allarme in quanto ogni singolo pezzo ha una sua matricola e una storia con negozio al quale è stato fornito per la vendita ed eventuali passaggi di proprietà. Quel particolare orologio, quindi, farebbe parte di quelli trafugati alla gioielleria Tomasini Francia dopo una spaccata con un’auto lanciata contro la vetrina.

Secondo quanto trapela le autorità austriache avrebbero sequestrato altri orologi, provento di furto da Spoleto e informato la Procura che segue il caso di un furto su commissione.

Attraverso gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori austriaci, indirizzo ip di chi ha messo in vendita l’orologio, eventuale identità, passaggi di mano, si potrebbe arrivare alla svolta decisiva con l’individuazione della banda, almeno quattro persone, che hanno compiuto il furto.