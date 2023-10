Gubbio, avvicina un anziano con le buste della spesa e gli strappa il crocifisso d'oro: denunciata

I Carabinieri di Gubbio hanno denunciato una donna di trent’anni per aver rapinato un anziano signore che aveva appena terminato i suoi acquisti presso il Mercato settimanale di Piazza Quaranta Martiri.

L'uomo è stato raggiunto dalla donna mentre raggiungeva il proprio veicolo con le buste della spesa in mano. La 30enne gli si è avvicinata con una scusa e approfittando di un momento di distrazione, gli ha strappato la collana in oro che l’uomo indossava cercando in tutti i modi di portargliela via. L’anziano ha resistito e nella colluttazione si è ferito alla mano.

La donna è riuscita a fuggire portando con sé il crocifisso della collana d’oro della vittima. Nonostante la concitazione del momento, l’anziano è riuscito a cogliere alcuni particolari fisici e l’abbigliamento dell’autrice del reato, raccontando tutto ai carabinieri intervenuti.

L'attività di ricerca della 30enne ha dato frutto quando una pattuglia l'ha fermata in via Beniamino Ubaldi e dopo il riconoscimento da parte della vittima è stata denunciata per rapina e lesioni personali.

L’indagata è stata controllata e segnalata più volte all’autorità giudiziaria per la violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Gubbio emesso dal Questore di Perugia.