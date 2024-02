Alcol e droga al volante, denunciato un 38enne dopo un incidente a Foligno

Controlli contro i pericoli in strada. Eccesso di velocità, guida imprudente, alcol e droga. Nel corso dei servizi di vigilanza stradale, gli agenti della Stradale di Perugia sono intervenuti lungo la strada statale 3, nei pressi di Foligno, per rilevare un incidente con feriti. I due automobilisti erano stati accompagnati al pronto soccorso di Foligno, mentre l'intestatatorio di una delle vetture coinvolte, contattato dagli agenti per procedere a rimuovere i veicoli, è apparso evidentemente ubriaco. Per questo motivo, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha dato esito positivo.

L’uomo, un 38enne, è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Per questo motivo, gli agenti lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, provvedendo, inoltre, al contestuale ritiro della patente.

I servizi di pattuglia su tutto il territorio provinciale hanno consentito - nell’ultima settimana - di monitorare 260 veicoli e 294 persone.

Nell’ambito dei controlli, gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia e dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 464 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 13 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Importanti anche i risultati dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, che hanno permesso di contestare 126 sanzioni per il superamento dei limiti previsti.