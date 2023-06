Foligno, lite per un conto da saldare: arriva la polizia

Si è presentato sotto casa della donna. Voleva dei soldi e continuava a insistere e insistere, piuttosto alterato. Ma la donna non aveva idea di quale soldi quell'uomo potesse volere dal marito. Poi, una telefonata e il mistero era stato chiarito: il marito della donna le aveva regalato un paio di scarpe che aveva comprato da quello che ora era sotto casa, ma che aveva pagato solo in parte. Erano passati quattro mesi di "silenzio" e il creditore, alla fine si era innervosito, perché voleva il saldo dei 1.200 euro del valore della calzature. Mistero risolto e problema superato, perché il debitore si è impagnato di saldare quello che doveva. Ma per arrivare a questa conclusione, era stato necessario l'intervento degli agenti del commissariato di Foligno chiamati dalla stessa donna, intimorita dall'insistenza, inizialmente inspiegabile, del venditore. Problema risolto, la vicenda è stata inserita dagli agenti nel sistema Scudo.