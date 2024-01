Foligno, in attesa della nuova sede di mattoni e cemento, gli studenti del ;Marconi a lezioni nelle nuove aule-container. Il progetto

Inaugurate le 10 aule didattiche prefabbricate per lo svolgimento dell’attività scolastica del Liceo Marconi di Foligno. I moduli sono stati messi a disposizione dalla Provincia di Perugia e serviranno alla scuola per ricollocare in maniera più funzionale gli studenti del Marconi, in attesa di poter usufruire della nuova sede attualmente in costruzione. “Come scuola – ha detto la dirigente scolastica Maria Paola Sebastiani – stiamo applicando una turnazione dell’attività scolastica prevedendo un giorno fisso alla settimana, per ogni classe, in cui i ragazzi vengono a scuola il pomeriggio e non la mattina. Vista la carenza di aule, abbiamo dovuto rinunciare ai laboratori e solo ora ne stiamo ripristinando alcuni. Il periodo natalizio per noi è stato impegnativo perché ci siamo attivati per traslocare, ma con soddisfazione oggi consegniamo questa nuova struttura ai ragazzi. Le classi sono molto funzionali e calde e dotate di tutti i comfort.

L’allestimento dei moduli è stato preciso e puntuale grazie al coordinamento dell’ing. della Provincia di Perugia Andrea Rapicetta”. Alla inaugurazione hanno partecipato: il consigliere provinciale David Fatauzzi, alcuni insegnanti, Stefano Boni rappresentato dei ragazzi, la Direttrice Amministrativa Silvia Vinti e l’ingegnere della Provincia Fabio Brunelli Felicetti. Marco Casini e Alessia Riommi, in rappresentanza dei genitori, hanno ringraziato la Provincia per il lavoro che sta facendo, premiando l’idea di istallare i moduli scolastici vicino alla scuola. "Questa importante spesa economica – ha affermato Erika Borghesi -, che ricade sui fondi propri della Provincia di Perugia, rappresenta l’ulteriore testimonianza di come si stia cercando di compiere ogni sforzo possibile al fine di sostenere le istituzioni scolastiche durante questo periodo,

consapevoli del fatto che la strada da percorrere sia ancora lunga, ma altrettanto certi che nessun sostegno che l’Ente potrà garantire, verrà a mancare, e che presto ci ritroveremo insieme per inaugurare le nuove scuole tanto attese”.

Scheda Tecnica

La struttura, di forma rettangolare, avente dimensioni di circa 40x15 metri,(circa 50 mq disuperficie) è stata fornita tramite apposito contratto di noleggio, e posta in opera dalla ditta Algeco S.p.a. L’affidamento iniziale, oltre al trasporto e montaggio/smontaggio, prevede il noleggio delle strutture per 10 mesi a partire da gennaio 2024, con un costo pari a circo 250.000,00 €; allo stesso tempo la Provincia di Perugia sta lavorando per estendere il noleggio ad ulteriori 10 mesi, per un costo totale di circa 390.000,00 € complessivi, garantendo così un ulteriore soluzione anche per l’annualità scolastica 2024-2025.