In casa con hashish e metadone, denunciato dalla polizia

Un appartamento sospetto, intorno al quale si verficava un via vai insolito. La polizia lo ha monitorato per l'abitazione fino a trovare un primo riscontro: dall'appartamento hanno visto uscire una donna, conosciuta dalle forze dell'ordine. Fermata per un controllo, era in auto con un pluripregiudicato che non ha saputo spiegare la presenza nella vettura di una bustina di bicarbonato, sostanza solitamente utilizzata per tagliare la droga.

Dal primo riscontro alla perquisizione nell'appartamento di Foligno, dove gli agenti dei commissariati di Assisi e Foligno hanno trovato tre cittadini nordafricani, tutti con precedenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire hashish e metadone che uno dei tre ha sostenuto essere i suoi. Per questo, a conclusione degli accertamenti in commissariato, l'uomo è stato denunciato. Il controllo era partito da una segnalazione ricevuta dal commissariato di Assisi, da qui l'operazione congiunta.