Foligno, contributo da mille euro per i bambini nati del 2023: i requisiti e i tempi per fare domanda

Scadrà il 15 febbraio 2024 la domanda per il contributo di mille euro per i figli nati nel 2023. L’iniziativa è promossa dal Comune di Foligno. Si ricorda che sono questi i requisiti richiesti: essere genitori di un figlio/i fino ad un anno di vita alla data del 31/12/2023, essere cittadini italiani, comunitari o cittadini di Stato non appartenente all UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso didurata inferiore a sei mesi; essere residenti nel Comune di Foligno; avere un ISEE non superiore a 40mila euro in corso di validità.

Per le modalità di presentazione della richiesta, si rimanda al sito del Comune :

https://www.comune.foligno.pg.it/servizio/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-

contributi-economici-in-favore-dei-genitori-con-bambini-fino-a-un-anno-di-vita-anno-

2023/