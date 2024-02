Comunali a Foligno, il centrodestra più civici compatti su Zuccarini per un secondo mandato: sei liste in campo

A Foligno non ci cambia, il centrodestra insieme ai civici ha chiesto a gran voce la riconferma per le prossime amministrative del sindaco Stefano Zuccarini, per un secondo mandato. Una scelta vasta che riconosce l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione Zuccarini nei cinque anni di mandato. Il via libera, con tanto di presentazione ufficiale avvenuta oggi, è stato dato dai segretari regionali della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, di

Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, di Forza Italia, Andrea Romizi, di Umbria Civica, Nilo Arcudi (rappresentato da Lorenzo Schiarea) e di Noi Moderati, Gianni Dionigi. Saranno sei le liste che correranno per il centrodestra a Foligno a sostegno della riconferma di Stefano Zuccarini.



LA NUOVA SFIDA DI ZUCCARINI - “Sono onorato della fiducia accordatami dalle forze politiche del centrodestra e dal mondo civico, a riconoscimento del lavoro sin qui svolto dalla mia amministrazione, e pronto a impegnarmi in questa nuova sfida per il bene di Foligno”.



UN BILANCIO POSITIVO - “Durante il suo primo mandato, il sindaco Stefano Zuccarini ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la comunità e di saper guidare ogni scelta con concretezza e lungimiranza, amministrando la città attraverso sfide complesse e raggiungendo importanti traguardi grazie ad un costante impegno – hanno dichiarato gli esponenti dei partiti di centrodestra e liste civiche - Dalla sicurezza al decoro urbano, dalle opere pubbliche all’urbanistica, dall’attenzione al sociale e alla scuola, sino allo sport, al rilancio della cultura e del turismo. Il lavoro svolto in ogni ambito dall’amministrazione Zuccarini, ha contribuito alla crescita di Foligno e del suo tessuto economico e sociale".



"Ora è nostra intenzione proseguire nel percorso tracciato, mettendo al centro il futuro della città e dei suoi abitanti nella prospettiva di rafforzare ulteriormente quella sinergia esistente tra Comune, Regione e Governo Nazionale, che solo il centrodestra può garantire. Le porte della coalizione sono aperte alle forze civiche e alle realtà associative che condividono il nostro impegno per la comunità e intendono contribuire attivamente alla crescita del

territorio. La ricandidatura di Stefano Zuccarini, rappresenta la scelta migliore per garantire a Foligno la continuità dell’azione amministrativa e la realizzazione di progetti fondamentali”.