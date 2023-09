Fa shopping con il bancomat un'altra, denunciata una 39enne

“Indebito utilizzo di carte di credito”. È quanto viene contestato a una 39enne di Umbertide dai carabinieri, che avrebbe usato il bancomat di una 22enne di Rieti per degli acquisti.

La giovane donna, dopo aver trascorso una giornata nel centro storico di Umbertide, si era resa conto di non aver più con sé il portafoglio che custodiva all’interno della propria borsa e, nel contempo, aveva ricevuto delle notifiche sul suo telefono da provenienti dalla banca per l’utilizzo del bancomat per numerosi acquisti per svariate centinaia di euro.

Le successive indagini effettuate dai militari hanno permesso di individuare gli esercizi pubblici dove erano stati effettuati i pagamenti e, grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, è stato possibile individuare la donna, presunta responsabile, tra l’altro già nota ai carabinieri per numerosi precedenti. La 39enne è stata quindi denunciata.