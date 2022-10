Assisi, evade dai domiciliari e crea scompiglio in ospedale: arrestata

I militari del Radiomobile di Assisi hanno arrestato una 44enne nata a Foligno, ma residente da anni nell’assisano, che sarebbe stata sorpresa più volte a circolare di notte per le vie cittadine, nonostante la misura alternativa della detenzione domiciliare presso una comunità di recupero di Spello per espiare una condanna emessa nel maggio scorso per vari reati contro il patrimonio.

A seguito dell’ennesima violazione accertata, in occasione della quale la donna si era recata in una struttura ospedaliera dove aveva dato in escandescenza aggredendo verbalmente il personale sanitario, i Carabinieri l’hanno denunciata per l’ipotesi di reato di evasione.

Il magistrato di Sorveglianza di Perugia ha immediatamente revocato alla 44enne il beneficio concesso, ripristinando l’espiazione della pena in carcere, da dove era uscita lo scorso 4 ottobre.

Una volta notificato il provvedimento, i militari l’hanno condotta presso la Casa Circondariale di Perugia.