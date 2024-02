Amministrative, il sindaco Matteo Burico in corsa per il secondo mandato. Confermata la sua ricandidatura

Matteo Burico è il candidato per il centrosinistra al Comune di Castiglione del Lago. L'uscente sindaco è stato riconfermato dal tavolo programmatico che si è riunito nei giorni scorsi.

Erano presenti, insieme al Partito Democratico, promotore del tavolo programmatico, Progetto Democratico, Tempi Nuovi-Popolari Uniti, Movimento 5 stelle e Castiglione Futura (formazione quest’ultima a cui aderiscono Italia Viva, Azione e Civici X).

L’incontro, sottolineano i promotori, si è svolto in un clima di positivo confronto ed ha posto le basi per la costruzione di una comune piattaforma politico programmatica, in armonia con il tavolo programmatico costituitosi a livello di Trasimeno, con l’obiettivo di riconfermare il centrosinistra unito e allargato alla guida dell’amministrazione comunale di Castiglione del Lago.

Il prossimo incontro, previsto per lunedì 12 febbraio, darà l’avvio alla definizione dei metodi e dei contenuti del tavolo programmatico.