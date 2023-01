Per i servizi di controllo durante i festeggiamenti e le cerimonie liturgiche per la festa del patrono, i militari di Spoleto sono stati coadiuvati da personale del 4° Reggimento a cavallo di Roma.

L’uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari con numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti e reati contro la persona, a seguito di numerosi controlli e violazioni della misura di sicurezza, è stato condotto presso la casa circondariale di Spoleto.

I Carabinieri della Stazione di Spoleto, durante i servizi di controllo per i festeggiamenti del patrono Ponziano, hanno arrestato un 45enne in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Super controlli per i festeggiamenti di San Ponziano, in manette spacciatore per le ripetute evasioni dai domiciliari