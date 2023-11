Seguito nel suo giro di spaccio, arrestato dai Carabinieri a Città della Pieve

I Carabinieri del Radiomobile di Città della Pieve hanno seguito un 37enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, nella sua attività di spaccio e lo hanno arrestato.

I militari, infatti, dopo aver assistito alla cessione di una dose di stupefacente dietro corrispettivo di 60 euro in contanti hanno fermato l’acquirente, contestandogli la violazione e segnalandolo quale assuntore alla Prefettura. Contestualmente hanno sottoposto a controllo il presunto spacciatore il quale ha prima tentato di sfuggire agli operanti mettendo in atto una breve fuga a piedi, durante la quale ha cercato anche di disfarsi del proprio smartphone gettandolo tra la fitta vegetazione.

Immediatamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di una ulteriore dose di stupefacente racchiusa in un piccolo involucro termosaldato. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione a lui in uso, ha permesso inoltre di rinvenire dentro una cassettina metallica di sicurezza 50 grammi circa di cocaina, 4.540 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, n.2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed un ulteriore telefono cellulare.

L’uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e portato a Capanne.