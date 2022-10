Castiglione del Lago, scappa dalla Moldavia e si rifugia al Trasimeno: rintracciata e arrestata truffatrice

I Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago hanno arrestato una cittadina moldava destinataria di un mandato di carcerazione emesso da un Tribunale moldavo ed esteso in ambito internazionale per il reato di truffa.

La donna è stata rintracciata presso una struttura ricettiva del territorio è stata condotta presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago hanno eseguito un ordine di esecuzione pena detentiva in regime di semilibertà emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia nei confronti di un uomo, il quale deve scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di furto, truffa e lesioni personali, reati commessi in Castiglione del Lago tra il 2010 e il 2016.

L'arrestato è stato portato a Capanne.