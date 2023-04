Dieci grammi di cocaina nel poggiatesta del sedile dell'auto, arrestato 26enne

Aveva 16 involucri termosaldati con 10 grammi complessivi di cocaina, nascosti nell’auto. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Magione hanno arrestato un 26enne, intercettato durante l’attività di controllo, intensificata in questi giorni di festa. La droga era nascosta nel poggiatesta del sedile. Nell’abitazione dell’uomo, già conosciuto perché recentemente identificato durante un controllo su strada, è stato ritrovato materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e 2.500 euro circa in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. In accordo con la Procura della Repubblica di Perugia l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza poiché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, L’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria