Deruta, al via le opere di riqualificazione del parco di via del Ciliegio: ecco cosa cambia a Ponte Nuovo

Sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori di riqualificazione ambientale nell’area verde di via del Ciliegio, nella frazione di Pontenuovo, a Deruta. Il sindaco, Michele Toniaccini e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Marinacci hanno ricordato “questo intervento si inserisce nella più ampia programmazione di riqualificazione di Deruta, per renderla sempre più fruibile alla comunità. L’obiettivo è che tutto il territorio sia pienamente vissuto e queste aree verdi siano sempre più punto di incontro e di aggregazione per giovani e per tutta la comunità”.

I lavori si sono resi attuabili grazie a un proficuo confronto tra Amministrazione comunale e Afor - Agenzia Forestale Regionale. Quest’ultima, sulla base della L.R. 28 del 2001, ha presentato alla Regione dell’Umbria il programma dei lavori, da cui il finanziamento per 33mila eurL’area d’intervento, di circa 1800 mq., si presta a essere un parco urbano e importante fulcro di attività ricreative e sociali.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO - Messa a dimora di essenze vegetali, in un’area di 560 mq. circa e formazione di prato rustico; 2. Fornitura e messa a dimora, a integrazione del verde già esistente, di n. 8 essenze arboree; 3. Realizzazione di siepe monospecifica di alloro, in corrispondenza dei due ingressi del parco; 4. Fornitura e messa a dimora di n. 15 essenze lianose rampicanti, lungo il muro di contenimento.

Ripristino del percorso di connessione della parte superiore dell’area verde a quella inferiore, mediante la sistemazione delle scalinate e del piano calpestabile, per una lunghezza complessiva di ml 52 circa e realizzazione di un impianto di irrigazione; 6. Fornitura e posa in opera di 2 arredi ludici, di 2 panchine e di 2 cestini; 7. Fornitura e posa in opera di circa 26 ml di balaustra in legno; 8. Fornitura e posa in opera di fontanella, da porre al centro della zona superiore del parco