Rapina, lesioni e spaccio, rintracciato in centro a Foligno e arrestato

Gli agenti del Commissariato di Foligno ha arrestato un cittadino nigeriano, noto per precedenti reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti.

Gli agenti lo hanno condotto in carcere in quanto l’uomo è risultato destinatario di un cumulo di condanne per complessivi tre anni e dieci mesi di reclusione, condanne inflittegli in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli episodi contestati al cittadino nigeriano sono due.

Nel primo caso egli si era reso responsabile di un’aggressione ai danni di un connazionale, il quale, nell’occasione, era stato anche rapinato di una somma di denaro; nel secondo, invece, erano stati raccolti a carico del condannato elementi di prova comprovanti la sua partecipazione ad un’illecita attività di detenzione e spaccio di eroina e cocaina.